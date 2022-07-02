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Илон Маск встретился с Папой Римским Франциском

Георгий Соланович
В мире
Илон Маск встретился с Папой Римским Франциском
Фото: NASA / Bill Ingalls

Американский предприниматель Илон Маск 30 июня провел встречу с Папой Римским Франциском. Об этом сообщил сам бизнесмен на своей странице в Twitter.

— Для меня было большой честью встретиться накануне с Папой Римским Франциском, — написал Маск.

При этом подробностей встречи с Франциском владелец Tesla раскрывать не стал.

В начале июня стало известно, что состояние Илона Маска сократилось почти на 17 миллиардов долларов на фоне падения акций компании Tesla. Сам Маск тогда рассказал, когда покажет рабочего робота-гуманоида Tesla. По его словам, рабочий прототип Tesla Bot будет представлен 30 сентября. Анонс проекта состоялся в прошлом году. К производству компания приступит уже в 2023 году.

До этого сообщалось, что Илон Маск покупает социальную сеть Twitter за 44 миллиарда долларов. По словам Маска, он заботится о будущем цивилизации и собирается сделать так, чтобы люди могли свободно говорить в рамках закона. Он особенно подчеркнул, что стремится придерживаться политики полной свободы слова.

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