Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Новые правила развития креативного сектора обсудили на «Российской креативной неделе»

Оксана Васильева
Общество
Новые правила развития креативного сектора обсудили на «Российской креативной неделе»
Фото: Пресс-служба мероприятия

7 июля в Парке Горького начал работу третий форум «Российская креативная неделя» (Russian Creative Week, RCW) — ключевое событие в сфере креативных индустрий.

Деловую программу открыло пленарное заседание «Новое время — новые правила креативного сектора». Представители творческих отраслей и власти обсудили гарантии от государства для креативных индустрий, импортозамещение и точки роста, перспективы развития IT и креативного сектора как стратегического ядра экономики, трансформацию систем управления креативным сектором в регионах и переход от модели потребления к созиданию.

Марина Абрамова, директор «Российской креативной недели», открыла пленарное заседание со словами благодарности креативному бизнесу за поддержку форума на протяжении трех лет.

— Российская креативная неделя» — своеобразный креативный коллайдер и возможность для нас, представителей креативных индустрий, раз в год творчески столкнуться и создать новую энергию для развития индустрий, для себя, своих семей и страны в целом, — отметила она.

Также в рамках деловой программы форума, на сессии «Креативные города и территории: практики успешных трансформаций» встретились эксперты в области урбанистики, архитектуры и представители региональной власти. Тренд на трансформацию городов, сельских и промышленных территорий ежегодно доказывает свою актуальность и эффективность. Индустриальное и культурное наследие реализует свой ценностный потенциал за счет формирования креативных общественных пространств, кластеров для притяжения профессионалов креативных индустрий, мягкой силой воздействуя на изменение культурного ландшафта города или местности. О том, как наиболее эффективно использовать ресурсы территорий на благо креативной экономики, рассказали эксперты.

Организаторами и активными участниками форума в этом году стали Роскультцентр, АНО «Креативная экономика», Российский книжный союз, Президентский фонд культурных инициатив.

Мероприятия Форумы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Смотреть вслед с восхищением

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погоня за вечной весной

Светлана Немоляева
Светлана Немоляева

Мракобесие долгим не бывает

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Настало время отучать молодежь от пацифизма

Никита Миронов
Никита Миронов

Нужны профессионалы, а не пушечное мясо

Валентин Звегинцев
Валентин Звегинцев

Хорош борщом мериться

Все мнения
О проекте