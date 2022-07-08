Новые правила развития креативного сектора обсудили на «Российской креативной неделе»

Фото: Пресс-служба мероприятия

7 июля в Парке Горького начал работу третий форум «Российская креативная неделя» (Russian Creative Week, RCW) — ключевое событие в сфере креативных индустрий.

Деловую программу открыло пленарное заседание «Новое время — новые правила креативного сектора». Представители творческих отраслей и власти обсудили гарантии от государства для креативных индустрий, импортозамещение и точки роста, перспективы развития IT и креативного сектора как стратегического ядра экономики, трансформацию систем управления креативным сектором в регионах и переход от модели потребления к созиданию.

Марина Абрамова, директор «Российской креативной недели», открыла пленарное заседание со словами благодарности креативному бизнесу за поддержку форума на протяжении трех лет.

— Российская креативная неделя» — своеобразный креативный коллайдер и возможность для нас, представителей креативных индустрий, раз в год творчески столкнуться и создать новую энергию для развития индустрий, для себя, своих семей и страны в целом, — отметила она.

Также в рамках деловой программы форума, на сессии «Креативные города и территории: практики успешных трансформаций» встретились эксперты в области урбанистики, архитектуры и представители региональной власти. Тренд на трансформацию городов, сельских и промышленных территорий ежегодно доказывает свою актуальность и эффективность. Индустриальное и культурное наследие реализует свой ценностный потенциал за счет формирования креативных общественных пространств, кластеров для притяжения профессионалов креативных индустрий, мягкой силой воздействуя на изменение культурного ландшафта города или местности. О том, как наиболее эффективно использовать ресурсы территорий на благо креативной экономики, рассказали эксперты.

Организаторами и активными участниками форума в этом году стали Роскультцентр, АНО «Креативная экономика», Российский книжный союз, Президентский фонд культурных инициатив.