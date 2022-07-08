Андрей Бочкарев: На территории ТПУ «Нагатинский Затон» появятся детский сад и школа

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Южный административный округ, район Нагатинский Затон Карта всех событий

Современные детский сад и школа будут построены на территории создаваемого транспортно-пересадочного узла «Нагатинский Затон» на юге столицы. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Проект планировки территории ТПУ «Нагатинский Затон» предусматривает строительство необходимых району социальных объектов. Так, на втором этапе создания планируется строительство детского сада и школы, отвечающих всем современным стандартам, — сказал он.

По словам руководителя строительного комплекса, школа будет вмещать 300 учащихся, а детский сад рассчитан на 150 мест. В настоящее время ведется разработка проектной документации, сами объекты планируется ввести в эксплуатацию к 2024 году.

Исполнительный директор по девелопменту АО «Мосинжпроект» Альберт Суниев напомнил, что в границах ТПУ также появится многофункциональный жилой комплекс с развитой инфраструктурой. На первом этаже разместятся помещения общественного назначения, также в проекте есть подземные и плоскостные парковки. На территории ЖК предполагается создание мест отдыха, а еще детских и спортивных площадок.

Транспортно-пересадочный узел появится рядом со строящейся станцией метро «Нагатинский Затон» Большой кольцевой линии. После окончания работ будет сформирована единая инфраструктура, включающая в себя подземный и наземный транспорт.

Накануне, 7 июля, Бочкарев сообщил о завершении строительства павильона «Ластоногие» в Московском зоопарке.