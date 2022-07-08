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Врачи рассказали, как избежать травм при проведении ремонта

Ирина Игнатенко
Общество
Врачи рассказали, как избежать травм при проведении ремонта
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Врач-офтальмолог, заведующая отделением офтальмологии Химкинской областной больницы Марина Илюхина и врач-оториноларинголог Химкинской областной больницы Павел Титов рассказали, как избежать травм при проведении ремонта.

Офтальмолог предупредила об опасности строительной пыли. Работа без специальных средств защиты (тех же очков строителя) чревата серьезными травмами для глаз. В их числе: порезы роговицы; повреждение глазного яблока; травмы хрусталика, кровоизлияния и отечность.

Кроме того, строительная пыль может вызвать аллергию.

Оториноларинголог Титов предупредил о других опасностях материалов для ремонта. Например, об агрессивных химических веществах и реагентах.

— Если не соблюдать технику безопасности, они способны нанести организму человека ощутимый вред. В первую очередь пострадают органы дыхания: нос и глотка, гортань. Именно они первыми принимают удар на себя, так как обладают защитной барьерной функцией, — отметил врач в комментарии aif.ru.

Ранее врач-офтальмолог Игорь Азнаурян назвал болезни глаз, чаще всего возникающие во взрослом возрасте.

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