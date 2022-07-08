Эндокринолог назвала самые эффективные разгрузочные дни для диабетиков

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Врач-эндокринолог, диетолог Ольга Павлова рассказала о том, какие разгрузочные дни будут наиболее эффективными для пациентов с сахарным диабетом.

Главный фактор при подборе, на который стоит обратить внимание — стабильность сахара крови. Чем более стабильный сахар, тем более строгие разгрузочные дни можно устроить. Следующее, на что стоит обратить внимание — это сопутствующие заболевания. Есть такие, при которых голодные и полуголодные дни противопоказаны. К ним относятся гипотериоз, надпочечниковая недостаточность, выраженное снижение функции печени и почек.

— Самый полезный вид разгрузочного дня — белая рыба с овощами в качестве основного блюда и груша или яблоко — на десерт. При диабете лучше выбрать разгрузку на легком белке, овощах или фруктах и ягодах с низким гликемическим индексом. Нужно использовать более легкие продукты без глютена. При этом сахар не будет падать, — посоветовала врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Устраивать разгрузочные дни на твороге и кефире при втором типе диабета лучше не стоит, чтобы не развивать за счет молочного сахара инсулинорезистентность. Такие разгрузки не будут способствовать снижению веса. Также лучше не использовать разгрузочные дни на воде, фруктах и низкоуглеводных овощах.

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