Диетолог рассказал, какие продукты стоит включить в рацион мужчинам после 50 лет

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Эндокринологи рекомендуют мужчинам после пятидесяти лет кардинально поменять свое питание, чтобы продлить собственную жизнь. Какие продукты стоит ввести в рацион, рассказал доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По словам Гинзбурга, основные риски у мужчин после 50 лет — это прогрессирование атеросклероза, артериальной гипертонии и ожирения. Также повышаются риски возникновения сахарного диабета. Для профилактики перечисленных заболеваний стоит ограничить употребление жареного мяса, сладостей, а также плохих жиров, таких как маргарин.

При этом стоит увеличить в своем рационе количество морской рыбы, кисломолочных продуктов, гречки, овсянки, грубых круп и грубого хлеба. Также необходимы овощи, фрукты, зелень, передает Nation News.

До этого Гинзбург рассказал, что в щавеле содержится много полезных витаминов, но он может быть вреден для людей с болезнями желудочно-кишечного тракта. В этом продукте содержится большое количество витаминов, особенно аскорбиновой и фолиевой кислоты.