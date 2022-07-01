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Диетолог Гинзбург перечислил полезные свойства щавеля

Анастасия Харламова

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Чем полезен щавель
Фото: shutterstock

В щавеле содержится много полезных витаминов, но он может быть вреден для людей с болезнями желудочно-кишечного тракта. Об этом «Вечерней Москве» рассказал доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

— В щавеле содержится большое количество витаминов, особенно аскорбиновой и фолиевой кислоты. Они необходимы нам для поддержания иммунитета и восстановления клеток. Также там есть пищевые волокна, которые помогают долго не стареть, снижают холестерин в крови и очищают стенки сосудов, — рассказал он.

Специалист отметил, что щавель может нанести вред здоровью тех, кто страдает заболеваниями органов пищеварения.

— В щавеле содержится много органических кислот, которые могут раздражать желудок. Я не рекомендую его есть людям с язвенной болезнью или гастритом, потому что может случиться обострение. Также лучше не есть щавель на голодный желудок, — сказал он.

Собеседник «ВМ» отметил, что щавель можно есть в любом виде. Главное, чтобы было вкусно.

— Можно употреблять щавель в пищу как в сыром, так и в готовом виде. Выберете тот вариант, который принесет вам максимум удовольствия. Например, очень вкусное блюдо — это пирожки со щавелем. Но я настоятельно рекомендую их запекать, а не жарить. В таком виде блюдо принесет намного больше пользы организму, — подытожил Гинзбург.

Ранее диетолог Гинзбург рассказал о пользе базилика при борьбе со стрессом. Польза этого растения объясняется тем, что в нем содержатся витамины B1, B2, B3 и B6, улучшающие работу головного мозга и позволяющие побороть тревожное состояние, отметил эксперт.

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