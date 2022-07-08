Новые дороги и тротуары построят в Лефортове в квартале реновации

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Лефортово Карта всех событий

В столичном районе Лефортово появится улично-дорожная сеть возле домов по программе реновации. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщила глава столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Анна Яковлева.

— Работы будут проводиться вблизи пересечения шоссе Энтузиастов с Третьим транспортным кольцом на территории района Лефортово. Предусматривается строительство въезда в жилую застройку по программе реновации, а также переустройство существующих и устройство новых инженерных коммуникаций и озеленение территории, — отметила она.

По ее словам, ширина проезжей части новых дорог составит от 10,5 до 11,5 метра, а тротуаров — до 11,3 метра. Кроме того, специалисты здесь обустроят велосипедные дорожки и остановки общественного транспорта с павильонами для ожидания и удобной навигацией.

Также в ходе работ учтут потребности маломобильных граждан: ширина тротуаров позволит проехать по ним на креслах-колясках, уклоны на пешеходных зонах не будут превышать допустимых значений, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что более шестидесяти новых домов в Юго-Восточном административном округе Москвы уже строят и проектируют по программе реновации. Сюда смогут заселиться около 40 тысяч человек.