Почему убили бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ

Фото: Администрация президента РФ

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался после нападения в городе Нара. Об этом стало известно в пятницу, 8 июля. О том, почему политика могли убить, «Вечерней Москве» рассказал старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков.

Причины нападения

По мнению эксперта, нападение можно охарактеризовать как «террористический акт одиночки», который, вероятно, имеет психические отклонения.

— Нападавший вроде как сказал, что ему не нравилась политика Абэ. Но мало ли кому что не нравится — это не значит, что нужно убивать человека. Это теракт — в Японии так проблемы не решаются. Все-таки эта страна демократическая, и если какой-то политик не нравится японскому обществу, то оно голосует против партии, в которой он находится. И партия вынуждена избавляться от него, — пояснил Казаков.

Он также отметил, что такая практика существует, если политик себя дискредитировал. Эта схема отработана. В данном случае мы имеем экстраординарное событие — фактически это теракт, убийство известного уважаемого политика, который не заслуживает ничего подобного, подчеркнул специалист.

Что грозит убийце

Казаков сообщил, что в Японии не отменена смертная казнь.

— Так что напавшему на Абэ, если его признают вменяемым, грозит высшая мера наказания — повешение. Думаю, что нападение квалифицируют как теракт. Здесь можно провести аналогию с лидером секты «Аум Синрикё»*, которого казнили после совершенного им теракта (речь о теракте в токийском метро в 1995 году, когда погибли по меньшей мере 12 человек — прим. «ВМ»), — рассказал эксперт.

*«Аум Синрикё» — секта признана террористической организацией и запрещена в РФ.