Собянин выделил грант на проведение XIX выставки-форума «Православная Русь — к Дню народного единства»

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Россия, Москва, Манежная площадь, 1 Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 8 июля, подписал постановление о выделении грантов в размере 8,45 миллиона рублей на поддержку XIX выставки-форума «Православная Русь — к Дню народного единства».

Мероприятие состоится в Центральном выставочном зале «Манеж», где также будут подведены итоги первого Всероссийского фестиваля авторской фотографии «Россия — моя история» — масштабного проекта в области современной фотографии. Выставка-форум является крупнейшим духовно-просветительским проектом Русской православной церкви и Минкультуры России, реализуемый при поддержке Правительства Москвы.

Главная цель — содействие историческому просвещению и духовно-нравственному воспитанию граждан, прежде всего детей и молодежи. А в главные задачи ее входят: популяризация отечественной истории и ее многовековой культуры, развитие современной фотографической культуры и молодежного творчества, привлечение общественного внимания к историческим местам и объектам культурного наследия, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что в медицинском технопарке проекта «Medtech.Лекторий» пройдут лекции о генетике, доказательной медицине и передовых технологиях в здравоохранении. Отмечается, что участие могут принять бесплатно все желающие.