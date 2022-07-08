Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Собянин выделил грант на проведение XIX выставки-форума «Православная Русь — к Дню народного единства»

Лейла Алиева
Город
Собянин выделил грант на проведение XIX выставки-форума «Православная Русь — к Дню народного единства»
Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы
Россия, Москва, Манежная площадь, 1 Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 8 июля, подписал постановление о выделении грантов в размере 8,45 миллиона рублей на поддержку XIX выставки-форума «Православная Русь — к Дню народного единства».

Мероприятие состоится в Центральном выставочном зале «Манеж», где также будут подведены итоги первого Всероссийского фестиваля авторской фотографии «Россия — моя история» — масштабного проекта в области современной фотографии. Выставка-форум является крупнейшим духовно-просветительским проектом Русской православной церкви и Минкультуры России, реализуемый при поддержке Правительства Москвы.

Главная цель — содействие историческому просвещению и духовно-нравственному воспитанию граждан, прежде всего детей и молодежи. А в главные задачи ее входят: популяризация отечественной истории и ее многовековой культуры, развитие современной фотографической культуры и молодежного творчества, привлечение общественного внимания к историческим местам и объектам культурного наследия, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что в медицинском технопарке проекта «Medtech.Лекторий» пройдут лекции о генетике, доказательной медицине и передовых технологиях в здравоохранении. Отмечается, что участие могут принять бесплатно все желающие.

Православие Сергей Собянин Выставки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Смотреть вслед с восхищением

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погоня за вечной весной

Светлана Немоляева
Светлана Немоляева

Мракобесие долгим не бывает

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Настало время отучать молодежь от пацифизма

Никита Миронов
Никита Миронов

Нужны профессионалы, а не пушечное мясо

Валентин Звегинцев
Валентин Звегинцев

Хорош борщом мериться

Все мнения
О проекте