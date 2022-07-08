Названы главные достопримечательности Сергиева Посада

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Сергиев Посад — единственный подмосковный город, который входит в «Золотое кольцо России». Прежде всего, туристы приезжают сюда, чтобы посмотреть самый крупный мужской монастырь Русской Православной Церкви — Троице-Сергиеву лавру. Но в городе расположено немало других достопримечательностей.

Так, Музей-заповедник «Абрамцево» находится недалеко от Сергиева Посада, на берегу речки Вори. В середине XVIII века здесь была построена усадьба, которая получила известность благодаря своим владельцам. Ими а разное время были писатель Сергей Аксаков и предприниматель-строитель имперских железных дорог Савва Мамонтов.

Также стоит посетить этнопарк «Кочевник» — это отличное место для семейного отдыха. Здесь можно познакомиться с аутентичными жилищами, бытом, традициями и культурой кочевых народов разных стран.

Еще одна достопримечательность — Покровский Хотьков монастырь. Он известен тем, что здесь уже в пожилом возрасте приняли постриг, а затем были похоронены благочестивые Кирилл и Мария, родители преподобного Сергия Радонежского, основателя Троице-Сергиевой Лавры, сообщает welcome.mosreg.ru.

Формат фестивалей под открытым небом пользуется популярностью в Московской области. Всего летом ожидается более пятидесяти мероприятий open air, их смогут посетить более 100 человек. Об этом рассказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.