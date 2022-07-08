Более 120 ДТП зарегистрировано с начала года в местах проведения дорожно-ремонтных работ

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С начала года зарегистрировано 128 дорожно-транспортных происшествий в местах проведения дорожно-ремонтных работ в столице. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

По данным ГИБДД, в результате аварий в местах проведения дорожно-ремонтных работ 14 человек погибли и еще 141 пострадал.

Кроме того, за первое полугодие было выявлено более 800 нарушений со стороны юридических и должностных лиц.

— Сотрудниками подразделений Госавтоинспекции Москвы осуществляется постоянный контроль за соблюдением требований при обустройстве ремонтных дорожных работ, что позволяет своевременно устранять недостатки в целях повышения уровня безопасности дорожного движения, — добавили в Госавтоинспекции.

Также стало известно, что водителям, которые были задержаны в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав, запретят получать их. Соответствующее положение содержится в проекте поправок, рассмотренных правительством России.