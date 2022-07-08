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На mos.ru появился новостной раздел, посвященный выборам муниципальных органов

Лала Манушакян
Город
На mos.ru появился новостной раздел, посвященный выборам муниципальных органов
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

На официальном сайте мэра Москвы открылся новый раздел, который посвящен предстоящим выборам столичных муниципальных депутатов в сентябре 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 8 июля.

Так, в течение двух месяцев в специальном разделе будут публиковаться информативные материалы о том, как организованы и устроены выборы в Москве, а также новости о подготовке к голосованию.

Выборы пройдут с 9 по 11 сентября в Москве в онлайн- и офлайн-формате. Избирательные участки и онлайн-платформы будут работать с 8:00 до 20:00. Как уточняется, маломобильные граждане смогут проголосовать из дома.

Принять участие в политическом избрании смогут жители всех районов, кроме Щукина и некоторой части ТиНАО. В последнем совет депутатов будут выбирать лишь в Троицке, та как в остальных районах ТиНАО срок полномочий госслужащих не истек, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил, что москвичи в шестой раз выберут победителей премии городских инициатив MUF Community Awards.

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