Жителей 12 старых домов расселили в новостройки по реновации в июне

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Согласно городской программе реновации в июне расселили 11 пятиэтажек, а также один трехэтажный дом в четырех административных округах. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин в пятницу, 8 июля.

— В Западном административном округе освобождено шесть пятиэтажек, в Юго-Восточном — три жилых дома, еще две пятиэтажки — в Северо-Восточном округе. Наконец, один дом расселен на севере столицы, — отметил он.

Отмечается, что нежилые помещения в дальнейшем будут демонтироваться для дальнейшего переселения следующей волны участников городской программы.

Так, переселенцев в современных новостройках обеспечили комфортными квартирами, которые соответствуют стандартам реновации. Помимо этого, рядом с жилыми зданиями благоустраиваются зоны для активного и тихого отдыха, велодорожки, а также детские и спортивные площадки. Жилое пространство также озеленяют, создавая там цветники и газоны, передает официальный сайт мэра Москвы.

По итогам первых шести месяцев 2022 года в столице идет наиболее активный переезд по программе реновации в Люблине, Царицыне, Рязанском, Измайлове и поселении Мосрентген.