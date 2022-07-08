Схема движения изменится на нескольких улицах в центре Москвы 9 июля

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В связи с проведением спортивных мероприятий на некоторых улицах в центре Москвы 9 июля изменится схема движения. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В субботу, 9 июля, в центре города пройдет сразу несколько спортивных мероприятий, отмечается на официальном сайте мэра Москвы. По этой причине временно изменится схема движения транспорта.

Так, во время проведения велогонки «Спутник критериум Кремль» с 06:00 до 12:00 для автомобилей будут закрыты Москворецкая и Яузская улицы, площади Васильевский Спуск, Ильинские Ворота, Славянская и Старая, Москворецкая, Кремлевская, Пречистенская и Устьинская набережные, Китайгородский, Лубянский, Яузский и Соймоновский проезды, а также улицы Волхонка, Ленивка, Ильинка и Варварка.

C 00:01 до 11:00 будут перекрыты улицы Дурова, Щепкина, Мещанская, Гиляровского, а также Капельский и Выползов переулки.

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С 04:00 до 11:00 нельзя будет проехать по Старому Толмачевскому, Малому Татарскому, Климентовскому и Озерковскому переулкам, а также по Большой Татарской улице.

Кроме того, с 05:00 до 10:00 для автомобилистов будет недоступна улица Хачатуряна от Каргопольской улицы до улицы Санникова, а с 06:00 до 08:00 — участок Минской улицы в сторону Кутузовского проспекта от Мосфильмовской улицы до Кутузовского проспекта.

Еще одно мероприятие пройдет в районе «Лужников» — «Ночной забег». В этой связи с 21:20 до 23:00 перекроют участок Аллеи Славы от улицы Лужники до Лужнецкой набережной, с 22:00 до 00:40 10 июля — Лужнецкую набережную от Аллеи Славы до Фрунзенской набережной.

Фрунзенская набережная также будет перекрыта от Лужнецкой набережной до Крымского моста с 22:00 до 00:15.

20 июня сообщалось об ограничениях движения по Новоспасскому мосту, которые будут действовать с 24 июня по 23 августа.