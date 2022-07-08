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Таксист похитил более 600 тысяч рублей у своего клиента

Александр Афонин
Происшествия
Таксист похитил более 600 тысяч рублей у своего клиента
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Таксист похитил из сумки своего пассажира 615 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах в пятницу, 8 июля.

По данным собеседника «ВМ», в полицию поступило обращение от директора компании, занимающейся обслуживанием ресторанов. По его словам, накануне утром он вызвал такси до торгового центра «Вегас». С собой он вез сумку, в которой находилось 615 тысяч рублей.

После окончания поездки директор компании расплатился с таксистом и вышел. Однако позже заметил отсутствие сумки. Он связался с водителем и объяснил ситуацию. Позже сумка была возвращена, но денег не было. По факту произошедшего полиция начала проверку.

1 июля стало известно, что полиция разыскивает неизвестного, который обманул уроженца Франции более чем на четыре миллиона рублей под предлогом ремонта в квартире и покупке мебели. Мошенник попросил перевести на банковский счет четыре миллиона 328 тысяч рублей.

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