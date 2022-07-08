Эксперт пояснила, почему произошла активизация рынка труда

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Директор по персоналу компании «Первый ОФД» Елена Булкина пояснила, что рынок труда в России значительно активизировался из-за ухода иностранных компаний.

— Что касается сотрудников, то, безусловно, ушло большое количество иностранных компаний. Там не только были IT-компании, но и торговые, поэтому на рынок вышло определенное количество людей, — рассказала Булкина в комментарии «Радио 1».

Кроме того, она добавила, что раньше у людей не было понимания, куда идти и как трансформировать бизнес, а теперь многие приспосабливаются к новым условиям.

Она добавила, что на рынке труда появляются новые вакансии, идет оптимизация производства и реорганизация компаний, поэтому требуются новые сотрудники в разных сферах.

Эксперты сообщили, что в России наблюдается рост активности на рынке труда. Так, прошлом месяце было зафиксировано увеличение работодательской (на 8 процентов) и соискательской активности (на 12 процентов) по сравнению с маем текущего года.

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