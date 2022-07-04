Эксперты в сфере труда рассказали, как отличить липовую вакансию от реальной

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Российский рынок труда сегодня очень развит. Но, несмотря на обилие различных популярных платформ по поиску работы и жесткий отбор списка работодателей, нет-нет да и встречаются недобросовестные лица, которые создают мошеннические схемы, чтобы ввести соискателя в заблуждение и обманным путем заработать на нем. «Вечерняя Москва» узнала, как отличить липовые вакансии от проверенных и что делать, если вас «кинули» с работой.

Как рассказал в беседе с «ВМ» бизнес-тренер, профессиональный эксперт в сфере труда Ильгиз Валинуров, сейчас у рекрутеров работы достаточно много. И липовые вакансии сейчас практически не встречаются на современных площадках:

— Их создавали раньше, когда не были так распространены сайты по поиску работы — HeadHunter, Superjob, Rabota.ru и другие.

Эксперт отметил, что платформы, которые выставляют предложения для соискателей максимально четко проверяют поступаемые от работодателей предложения. Следовательно, нечестным кандидатам невыгодно размещать липовую вакансию на крупных аргегаторах, поскольку они не пройдут конкурс:

— Во-первых, система не пропустит их. Во-вторых, любые данные, которые вызывают сомнение, можно проверить на дополнительных сайтах, где пользователи оставляют отзывы.

Эксперт уточнил: чем известнее компания, тем меньше шансов нарваться на мошенников, так как у крупных площадок многоуровневая система безопасности.

— У фирмы, которая имеет хорошую репутацию, доброе имя, — говорит он, — вряд ли появится желание как-то понижать свою планку и вводить будущего соискателя в заблуждение липовыми предложениями. Информацию о неизвестных фирмах или мелких компаниях можно узнать на всевозможных порталах, где размещаются отзывы. Конечно, там люди обязательно укажут, если столкнулись с недобросовестным работодателем.

Валинуров порекомендовал также «пробивать» фирму, которую вы присмотрели в качестве своего места работы, через различные базы, где указываются ее доходы, расходы и иная статистическая информация, заметил Валинуров.

В свою очередь руководитель пресс-службы платформы SuperJob Наталья Ильченко подтвердила слова предыдущего спикера, отметив, что организации, которые известны широкой публике и имеют заработанную годами репутацию с положительным знаком, ни за что не станут направлять ложные вакансии:

— Более того, чем больше площадка по поиску работы, тем меньше шансов нарваться на мошенников при трудоустройстве. Так как в таких компаниях очень многоуровневая система безопасности и для соискателей, и для работодателей. Например, в SuperJob действует многоступенчатая система модерации вакансий и компаний. Мы их проверяем при регистрации и размещении каждой вакансии. Если при ручной модерации у специалистов возникают сомнения относительно репутации соискателя или работодателя, то в таком случае у сторон запрашиваются дополнительные отчетные документы, ссылки на сайт и иные официальные источники.

Вызвать подозрение у эксперта могут завышенная зарплата при простом функционале или размытые требования к кандидатам, уточнила собеседница «ВМ»:

— Например, работодатель указывает, что соискатель должен непременно иметь привлекательную внешность и быть готовым к ненормированному и гибкому графику работы. И требования на этом заканчиваются, что крайне странно и подозрительно.

Эксперт отметила, что подобные предложения отсекаются. При этом встречаются вакансии, которые предполагают дополнительное ознакомление, поскольку не все требования работодатель размещает на платформе:

— Некоторые тонкости не прописаны в описании вакансии, и о них кандидат узнает при общении с работодателем. Примером являются случаи, когда будущий начальник требует от соискателя деньги за использование оборудования, рабочей формы или оформление документов при трудоустройстве.

Ильченко отметила, что, согласно трудовому законодательству, работодатель обязан обеспечить новому сотруднику рабочее место и все необходимые условия для качественного исполнения своих обязанностей.

Если соискатель столкнулся с такой ситуацией, необходимо срочно обратиться в круглосуточную службу поддержки платформы, где данная вакансия была размещена, и сообщить о случившемся, чтобы агрегатор смог исключить недобросовестных работодателей из своих ресурсов. При возникновении подозрительных ситуаций в процессе трудоустройства соискатель имеет право обратиться в том числе и в трудовую инспекцию, заключила собеседница «ВМ».