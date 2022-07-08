«Севмаш» передал ВМФ России первую подлодку-носителя «Посейдонов»

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Первую подлодку-носитель «Посейдонов» «Белгород» передали Военно-морскому флоту России. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщили в пресс-службе предприятия «Севмаш».

— 8 июля 2022 года на крупнейшем судостроительном предприятии России — АО «ПО «Севмаш» — состоялась торжественная церемония подписания приемного акта и передачи Военно-морскому флоту исследовательской подводной лодки «Белгород», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новая подлодка предназначена для решения различных задач в научной сфере и проведения поисково-спасательных операций. Кроме того, на ее борту могут быть размещены спасательные глубоководные и автономные необитаемые подводные аппараты.

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом Николай Евменов добавил, что «Белгород» даст возможность проведения новых исследований. По его словам, с помощью подлодки можно осуществить разноплановые научные экспедиции и спасательные операции в самых отдаленных районах Мирового океана, передает ТАСС.

25 июня Дмитрий Рогозин сообщил, что предприятия Роскосмоса приступили к серийному производству ракет «Сармат». Он добавил, что на данный момент компания готовится ко второму летно-конструкторскому испытанию разработки.