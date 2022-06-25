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Рогозин сообщил, что предприятия «Роскосмоса» приступили к созданию серийных ракет «Сармат»

Александр Афонин
Общество
Рогозин сообщил, что предприятия «Роскосмоса» приступили к созданию серийных ракет «Сармат»
Фото: Роскосмос

Предприятия «Роскосмоса» приступили к серийному производству ракет «Сармат». Об этом в субботу, 25 июня, сообщил генеральный директор корпорации Дмитрий Рогозин.

— Мы уже приступили к созданию серийных ракет. Мы исходит из того, что мы до конца года должны будем поставить первый полк в Ужуре, Красноярском крае, на боевое дежурство, — сказал он.

Рогозин добавил, что на данный момент «Роскосмос» готовится ко второму летно-конструкторскому испытанию «Сармата». В ходе работ будут повышены требования, которые ранее согласовал заказчик — Министерство обороны России, передает РИА Новости.

До этого президент России Владимир Путин рассказал, когда «Сарматы» встанут на боевое дежурство в российской армии. По его словам, первый ракетный комплекс появится к концу текущего года.

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев заявил, что на данный момент в мире нет аналогов стратегическому ракетному комплексу «Сармат». По его словам, сегодня он ни от чего не зависит. В дальнейшем его эксплуатация, поддержание, модификация находится только в руках России.

Производство Дмитрий Рогозин «Сармат»
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