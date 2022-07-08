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Движение трамваев на шоссе Энтузиастов восстановили после ДТП

Лейла Алиева
Происшествия
Движение трамваев на шоссе Энтузиастов восстановили после ДТП
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, шоссе Энтузиастов Карта всех событий

Движение трамваев № 36, 37 и 43 на шоссе Энтузиастов восстановили после ДТП. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в пятницу, 8 июля.

— Восстановлено движение трамваев на шоссе Энтузиастов, — говорится в сообщении.

Трамваи задерживались в связи с аварией с участием шести автомобилей перед пересечением с Электродным проездом при движении в сторону центра.

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