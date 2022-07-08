Парламент ДНР отменил мораторий на исполнение смертных приговоров

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Народный совет Донецкой народной республики (ДНР) отменил мораторий на исполнение смертных приговоров. Об этом сообщили в пресс-службе парламента в пятницу, 8 июля.

— Ввиду необходимости защиты суверенитета, территориальной целостности и интересов Донецкой народной республики в существующей военно-политической обстановке проектом закона предлагается признать утратившей силу часть 9 статьи 202 Уголовно-исполнительного кодекса, — заявила председатель комитета Нарсовета по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина.

Возможность применения смертной казни вступает в силу со дня опубликования закона, передает РИА Новости.

9 июня граждане Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер и марокканец Саадун Брагим, участвовавшие в боевых действиях на стороне Украины, были приговорены к смертной казни. Согласно законам ДНР, они будут расстреляны.

Все трое наемников частично признали свою вину. По утверждению следствия, подсудимые наемники за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.