«Тенденция существенная»: почему политика Шольца может закончиться его отставкой

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Почти 50 процентов жителей ФРГ выступили за отмену санкций против России и скорейшее завершение конфликта на Украине. При этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что, несмотря на мнение жителей страны, продолжит поддерживать Украину. Почему такое решение может привести к отставке политика, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.

По мнению эксперта, отставка Шольца возможна, если количество недовольных продолжит расти. К слову, это может произойти уже осенью, когда люди будут сильнее ощущать рост цен.

— Меня, конечно, заявление Шольца удивило: 47 процентов граждан требуют отмены санкций, а он говорит, что ему все равно. Причем Шольц — представитель партии, который от общего количества голосов получил не так уж и много, — отметил эксперт.

Светов также пояснил, что отставку в ФРГ провести сложнее, нежели в той же Великобритании, так как у первой иные политические традиции.

— Но тенденция существенная: парламентские выборы во Франции и поражение Макрона, отставка Джонсона и рост протестующих против санкций в Германии, — добавил политолог.

Также Светов объяснил, почему Канада сняла санкции с турбин Газпрома. Эксперт подчеркнул, что просьба ФРГ о снятии ограничений связана с необходимостью подготовки к отопительному сезону.