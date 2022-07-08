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Валерий Головченко: Упрощение участия в ярмарках даст предпринимателям больше возможностей для сбыта

Елена Самойлова
Город
Валерий Головченко: Упрощение участия в ярмарках даст предпринимателям больше возможностей для сбыта
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Упрощение процедуры участия в продовольственных ярмарках даст предпринимателям больше возможностей для сбыта. Об этом сообщил депутат Московской городской думы, председатель комиссии столичного парламента по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко.

— Участие в московских продовольственных ярмарках уже стало традицией для многих производителей, фермеров, предпринимателей, которые специализируются на продаже овощей, фруктов, ягод и зелени. Но в продажах сезонных продуктов всегда есть доля непредсказуемости: какой-то урожай лучше, какой-то хуже, кто-то из фермеров не выращивает продукцию в достаточном объеме, чтобы встать на ярмарку на несколько месяцев. Сейчас вводится механизм, который позволит принять участие в ярмарке даже на один день — при наличии свободных мест, — сказал депутат.

Головченко напомнил, что для получения свободного места на одной из городских ярмарок необходимо предъявить комплект документов: удостоверяющий личность; подтверждающий ведение крестьянского, фермерского или подсобного хозяйства; также нужно предоставить товаросопроводительную документацию и правоустанавливающие документы на землю.

Раньше этот пакет документов нужно было прикреплять в электронном виде при подаче заявки онлайн, и на этих условиях дважды в сезон распределялись места. Теперь же предприниматель может приехать к ярмарке, обратиться к администратору и торговать в течение дня, если бумаги в порядке и имеется свободное место.

— Это упростит сбыт для многих небольших хозяйств, — подчеркнул Головченко.

29 июня депутат рассказал про онлайн-тренинги, мастер-классы и вебинары для предпринимателей и самозанятых столичного центра «Моя работа», которые помогут открыть свое дело и получить знания, необходимые для развития бизнеса.

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