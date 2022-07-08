Случайно задавивший инженера водитель предстанет перед судом Люберец
Водитель организации, который задавил главного инженера по неосторожности, предстанет перед судом в округе Люберцы. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщил старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
По данным следствия, 30 июня 2021 года 54-летний обвиняемый водитель в ходе работы двигался на автомобиле задним ходом к платформе склада. Возле нее находился ведущий инженер. Обвиняемый остановил машину, но не выключил заднюю передачу.
Когда он начал выходить из автомобиля, транспортное средство продолжило ход и придавило инженера к платформе.
Пострадавший скончался на месте происшествия.
Следователь следственного отдела по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области завершил расследование уголовного дела в отношении водителя организации.
Его обвинили в нарушении правил безопасности при ведении иных работ, которые повлекли смерть по неосторожности. Это вторая часть 216-ой статьи УК РФ, сообщают на сайте Следственного комитета России.
Недавно стало известно, что массовая авария на 38-м километре МКАД произошла из-за оторвавшегося колеса.