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Причиной массовой аварии на 38-м километре МКАД стало оторвавшееся колесо

Лейла Алиева
Происшествия
Причиной массовой аварии на 38-м километре МКАД стало оторвавшееся колесо
Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
Россия, Москва, МКАД, 38-й километр Карта всех событий

Причиной аварии с участием девяти автомобилей на внешней стороне 38-го километра МКАД стало оторвавшееся колесо.

ДТП произошло из-за отрыва колеса у автомобиля ВАЗ 2114, двигавшегося в крайней правой полосе. На видео видно, как оно медленно катится поперек трассы. Из-за этого двигавшийся во втором ряду внедорожник резко остановился. После этого в него въехало еще несколько машин. Последним был КамАЗ с прицепом.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

В связи с ДТП половина полос на дороге заблокирована.

На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона города и работники Московского авиационного центра. Они оцепили место происшествия. Сотрудники ДПС установили кран и подняли «газель».

Ранее были опубликованы кадры, на которых можно увидеть, как у одного из автомобилей оторвалось колесо, после чего произошло массовое столкновение машин

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