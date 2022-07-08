Запуск МЦД-3 и МЦД-4 расширит сеть наземного метро Москвы на 78 станций

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Предстоящий запуск МЦД-3 и МЦД-4 увеличит наземное метро в столице на 78 станций. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы в пятницу, 8 июля.

— Уже в конце 2023 — начале 2024 года в состав нового D3 войдет 41 станция, с 14 из которых можно будет пересесть на метро, МЦК и другие диаметры. В D4 войдут 37 станций, а после 2025 года их станет 39, из которых 18 будут пересадочными, — отметили в ведомстве.

Кроме того, Дептранс совместно с РЖД реконструирует Митьковскую соединительную ветви для связи Казанского и Ленинградского направлений с добавлением новых участков, которые свяжут Киевское и Горьковское направления. Так, пассажиры смогут строить сквозные маршруты через весь город, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

— В конце 2023 — начале 2024 годах планируем запустить третий и четвертый диаметры, которые позволят пассажирам строить новые маршруты через центр столицы. В среднем сегодня первые два диаметра перевозят более 600 тысяч пассажиров в сутки. А следующие два будут перевозить по прогнозам более 1 млн пассажиров. Это значит, что еще больше жителей московского региона получат доступ к новому транспорту с тактовым расписанием поездов и выгодными тарифами с бесплатной пересадкой на метро, — отметил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Ранее стало известно, что доля поездок на городском транспорте в столице выросла с 62 до 66 процентов за первую половину 2022 года.