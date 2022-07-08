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Собянин рассказал о начале работы крупнейшего роддома Москвы

Елена Самойлова
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Собянин рассказал о начале работы крупнейшего роддома Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, улица Саляма Адиля, 2/44с1 Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин в День семьи, любви и верности посетил новый перинатальный центр городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова, который стал крупнейшим не только в столице, но и в Европе. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщило Агентство городских новостей «Москва».

— Заработал новый перинатальный центр в 67-й клинике. Это не рядовое событие. Это уникальный центр, самый крупный в Европе и в России, оснащенный самым современным оборудованием экспертного уровня, передовыми технологиями, уникальными технологиями. Мы изначально его задумывали как перинатальный специализированный центр для оказания помощи не только роженицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но и младенцам. Здесь есть все компетенции для этого и для рожениц с другими хроническими заболеваниями, — отметил мэр.

При этом добавил, что за первые полтора месяца работы в перинатальном центре родились 474 ребенка. В новом роддоме есть возможности принимать до 13 тысяч родов в год, и здесь на свет будет появляться каждый десятый ребенок в Москве.

Кроме того, прямо в перинатальном центре открыли кабинет МФЦ, где можно будет быстро получить свидетельство о рождении ребенка. Также Собянин пообщался с роженицами, поздравил их, коллектив клиники и горожан с Днем семьи, любви и верности.

— Поздравляю москвичей, коллектив с праздником семьи, любви, верности, коллектив, который нацелен на семью, на новую жизнь. От всей души вас поздравляю с этим добрым душевным праздником, — цитирует мэра агентство.

По случаю праздника 8 июля москвичам также рассказали, какие мероприятия для семей проводятся в городе.

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