Москвичам рассказали, какие мероприятия для семей проводятся в городе

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Некоммерческие организации (НКО) столицы помогают родителям лучше понять своих детей и наладить с ними доверительные отношения. С этой целью они проводят в Москве творческие и образовательные мероприятия для многодетных семей, подростков и родителей особенных детей. В пятницу, 8 июля, по случаю празднования Дня семьи, любви и верности на официальном сайте мэра Москвы рассказали о таких семейных проектах.

В прошлом году 19 проектов от социально ориентированных НКО получили поддержу в номинации «Семейная Москва», отмечается на сайте. Так, онлайн-лагерь для подростков и родителей «База» позволит побывать в детском лагере, не выходя из дома. Проект ориентирован на ребят с ограниченными возможностями здоровья, помогает им раскрыться и чувствовать себя увереннее.

Еще один проект под названием «Культурный папа» рассказывает об отцовстве и способах наладить отношения родителей с детьми в подростковом возрасте. Отцы из числа медийных личностей общаются с тинейджерами в формате видеоинтервью и подкастов, отвечают на их вопросы. Подростки в это время находятся в масках, чтобы избавиться от стеснения, спрашивают про отношения с окружающими, первую любовь, самоопределение. В конце каждого выпуска популярные папы дают небольшие наставления в рубрике «Мотивационная минутка».

1/3 Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы 2/3 Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы 3/3 Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Также существует проект Центра спортивно-патриотических и социальных программ «Спортивная семья», цель которого — приобщить к спорту родителей. Команда проекта помогает мамам, папам и детям позаботиться о своем здоровье и душевном состоянии, а также сплотиться, занимаясь общим делом.

Гранты мэра Москвы выделяются на проекты НКО с 2002 года. За это время город поддержал уже около трех тысяч социально значимых проектов, к которым присоединились более 8,5 миллиона участников. В текущем году объем грантов для реализации социально значимых проектов увеличили в полтора раза: с 400 до 600 миллионов рублей.

Еще один грант Сергей Собянин выделил на проведение XIX выставки-форума «Православная Русь — к Дню народного единства».