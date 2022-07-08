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Лжеэкстрасенсы выманили у москвички пять миллионов рублей

Антон Махов
Происшествия
Лжеэкстрасенсы выманили у москвички пять миллионов рублей
Фото: МВД Медиа

Москвичка перевела на счет экстрасенсов, якобы оказывающих лечебные услуги, пять миллионов рублей. Об этом в пятницу, 8 июля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, мошенники обещали женщине выздоровление ее родственника. В ходе переписки они убедили потерпевшую перевести им пять миллионов рублей.

Вскоре жительница столицы поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Однако дело возбудили не сразу.

— После вмешательства Хорошевской межрайонной прокуратуры органы предварительного расследования возобновили производство по уголовному делу и установили причастность к хищению денежных средств шестерых жителей города Краснодара, которые задержаны, — рассказала Нефедова.

В ходе обыска по месту жительства у задержанных были изъяты деньги и ценности.

— В ближайшее время судом будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения в отношении всех задержанных лиц, — заключила представитель ведомства.

Недавно Центробанк России рассказал о новой схеме телефонного мошенничества.

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