В Центробанке рассказали о новой схеме телефонного мошенничества

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Мошенники начали звонить от имени сотрудников службы поддержки операторов сотовой связи. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщили на сайте Центробанка России.

Абоненту сообщают, что его номер скоро перестанет действовать. Чтобы избежать блокировки, жертве предлагают набрать на устройстве комбинацию цифр. Таким образом злоумышленники подключают переадресацию звонков и сообщений на другой телефон, в число пересылаемых сообщений входят СМС-коды от банков. Таким образом мошенники получают доступ к банковским счетам.

По информации ЦБ, злоумышленники могут использовать разные предлоги — необходимость смены плана на более выгодный, переоформление договора на услуги и прочее.

Целью такого звонка всегда является получение доступа к личному кабинету мобильного оператора и установка переадресации, если жертва не сделает этого самостоятельно.

Если вам поступил такой звонок, специалисты советуют прервать его и позвонить в поддержку оператора самостоятельно. Использовать нужно номер на его официальной странице в интернете, сообщают на сайте ЦБ РФ.

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