Специалисты назвали способы защитить телефон ребенка от мошенников

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Мошенники могут получить доступ к деньгам родителей через смартфоны детей. Об этом сообщили в «Роскачестве».

Дети могут передать персональные данные злоумышленникам, отслеживать геолокацию и управлять приложениями в телефоне.

Школьники часто используют банковские карты, привязанные к счетам родителей, или пользуются общим с ними счетом.

Специалисты рекомендуют установить средства родительского контроля. С его помощью можно запретить просмотр нежелательного контента и установку приложений, которые не подходят ребенку.

Далее ребенку на смартфон стоит установить антивирус. Программа будет запрещать установку подозрительного софта и предупреждать ребенка о переходе по сомнительной ссылке.

Проведите для своего ребенка цифровой ликбез. Объясните ему, что в интернете много обмана, особенно, когда дело касается денег. Изучите сами и затем покажите, как можно заблокировать и внести в черный список нежелательного человека в соцсетях.

Предупредите, что нельзя общаться с незнакомцами в чатах и переходить по сомнительным ссылкам и скачивать приложения из непроверенных источников.

Объясните, что нельзя сразу доверять подозрительным сообщениям от друзей, их тоже могут взломать. Особенно важно донести, что в сеть нельзя выкладывать личную информацию — имя, фамилию, адрес, номер карты, телефона и домашний адрес, сообщает «Роскачество».

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