Специалисты назвали способы защитить телефон ребенка от мошенников
Мошенники могут получить доступ к деньгам родителей через смартфоны детей. Об этом сообщили в «Роскачестве».
Дети могут передать персональные данные злоумышленникам, отслеживать геолокацию и управлять приложениями в телефоне.
Школьники часто используют банковские карты, привязанные к счетам родителей, или пользуются общим с ними счетом.
Специалисты рекомендуют установить средства родительского контроля. С его помощью можно запретить просмотр нежелательного контента и установку приложений, которые не подходят ребенку.
Далее ребенку на смартфон стоит установить антивирус. Программа будет запрещать установку подозрительного софта и предупреждать ребенка о переходе по сомнительной ссылке.
Проведите для своего ребенка цифровой ликбез. Объясните ему, что в интернете много обмана, особенно, когда дело касается денег. Изучите сами и затем покажите, как можно заблокировать и внести в черный список нежелательного человека в соцсетях.
Предупредите, что нельзя общаться с незнакомцами в чатах и переходить по сомнительным ссылкам и скачивать приложения из непроверенных источников.
Объясните, что нельзя сразу доверять подозрительным сообщениям от друзей, их тоже могут взломать. Особенно важно донести, что в сеть нельзя выкладывать личную информацию — имя, фамилию, адрес, номер карты, телефона и домашний адрес, сообщает «Роскачество».
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