Жилой дом на 119 мест возведут в районе Коптево по программе реновации

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, проезд Черепановых, 54А Карта всех событий

Строительство жилого дома по программе реновации стартовало в проезде Черепановых в районе Коптево на севере столицы. Об этом сообщил руководитель городского департамента строительства Рафик Загрутдинов в пятницу, 8 июля.

— В районе Коптево началось строительство дома для переселения по программе реновации. Ведутся работы подготовительного периода, выполняется вынос инженерных сетей. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2023 году, — отметил Загрутдинов.

По его словам, новостройка будет состоять из одной секции с подземной парковкой. В доме расположатся 119 квартир: 38 однокомнатных, 77 двухкомнатных и четыре трехкомнатные. При этом фасады здания выполнят из навесных трехслойных стеновых панелей, а подъезды будут оформлены витражным остеклением.

При этом постройка будет включать в себя зоны для колясок, комнату консьержа, а также кладовую уборочного инвентаря. Также планируется уровнять входную группу и начало земельного участка для комфортного передвижения маломобильных жильцов и молодых семей с коляской.

Территорию вокруг новостройки озеленят, а также возведут детскую и спортивную площадки, передает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме этого, в Тимирязевском районе на севере Москвы начали возводить дом по программе реновации. Согласно проекту, здание будет состоять из двух секций и включать в себя подземную стоянку. В отделке дома применят систему вентилируемого фасада с фиброцементной плиткой и металлическими кассетами.