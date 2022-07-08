Загрутдинов: скоропомощный стационарный комплекс больницы Склифосовского начнет работу в этом году

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

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Новый скоропомощный стационарный комплекс на территории больницы имени Н.В. Склифосовского готов более чем на 80 процентов. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в пятницу, 8 июля.

— Готовы помещения под оборудование, мебель и инвентарь на территории будущего скоропомощного комплекса НИИ им. Склифосовского. Начаты работы по осуществлению приема-передачи помещений под монтаж технологического оборудования, мебели и инвентаря. К монтажу планируется приступить в конце месяца, — сказал Загрутдинов.

Он добавил, что стационарный комплекс будет иметь в своем составе шесть разнопрофильных операционных, в том числе — гибридную нейрохирургическую операционную с МРТ и ангиографическую операционную с передвижным КТ. Кроме того, предусмотрено зонирование помещений для удобного передвижения внутри комплекса. С уже существующими отделениями новое будет связано отапливаемым переходом, чтобы не ходить через улицу.

— Общий строительный процент готовности объекта составляет 82 процента. Ввод в эксплуатацию планируется в этом году, — отметил Загрутдинов.

До этого глава департамента строительства рассказал о том, что по программе реновации в районе Коптево возведут жилой дом на 119 мест.