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Полицейские юго-запада Москвы задержали подозреваемого в грабеже

Антон Махов
Происшествия
Полицейские юго-запада Москвы задержали подозреваемого в грабеже
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Электролитноый проезд Карта всех событий

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Котловка задержали подозреваемого в краже. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщила пресс-служба УВД по Юго-западному административному округу.

Известно, что на Электролитном проезде злоумышленник пришел на встречу к мужчине вместо девушки. Подозреваемый рассказал ему, что знакомая ждет в лесу и попросил его отправиться туда.

Двое отправились на место, девушки там не оказалось — мужчины поссорились и случилась драка. В ходе потасовки, у пострадавшего выпал телефон, который и украл злоумышленник. Он скрылся со смартфоном в неизвестном направлении.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался приезжий 26 лет.

Следствие ОМВД России по району Котловка возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного второй частью статьи 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Недавно москвича ограбили в центре столицы. На улице Земляной Вал у него произошел конфликт с неизвестным мужчиной.

Происшествия грабеж Юго-Западный административный округ (ЮЗАО)
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