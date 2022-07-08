Конкурс на лучший арт-объект для технологической долины МГУ стартовал в Москве

Фото: Mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Объявлен конкурс на лучший проект арт-объекта для флагманского корпуса Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» — кластера «Ломоносов». Об этом сообщили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

К участию в конкурсе приглашаются скульпторы, художники, дизайнеры, архитекторы и проектировщики городской среды. Им предстоит подготовить проект согласно техническому заданию — работы должны отражать идею кластера как места, где будут развиваться новые технологические компании.

Прием заявок продлится до 15 сентября, затем экспертное жюри определит пять проектов. В финале конкурса лучший из них выберут сами москвичи. Победитель станет известен в ноябре.

— Наш конкурс позволит талантливым авторам выразить свое видение научно-технологического прогресса. На основе лучшего проекта будет создан арт-объект, который станет символом долины МГУ «Воробьевы горы». Его установят перед главным входом во флагманский кластер ИНТЦ — «Ломоносов», — рассказал руководитель департамента Алексей Фурсин.

Накануне, 7 июля, стало известно о том, что строительство специального кластера «Ломоносов» научной долины МГУ завершено более чем на 70 процентов. Отмечается, что на территории десятиэтажного здания общей площадью 65 тысяч квадратных метров специалисты обустроят офисы, лаборатории, центры сертификации и испытаний.