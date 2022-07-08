Рафик Загрутдинов: Эстакаду над Боровским шоссе построили на 60 процентов

Фото: Пресс-служба Департамента строительства Москвы

Россия, Москва, Боровское шоссе Карта всех событий

Эстакаду над Боровским шоссе в рамках проекта магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе построили на 60 процентов. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— В результате улучшится транспортная ситуация для жителей районов Ново-Переделкино и Солнцево, а также поселения Московский в Новой Москвы. Между Боровским и Киевским шоссе водителям не нужно будет объезжать через МКАД, Родниковую улицу и Проектируемый проезд 389, — отметил Загрутдинов.

В рамках проекта на участке магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от Боровского до Киевского шоссе построят и реконструируют 9,1 километра дорог. Сюда входит эстакада над Боровским шоссе, тоннель под Киевским шоссе, путепровод через магистраль СБВ в районе примыкания к улице Новоорловской, а также два подземных пешеходных перехода в районе горнолыжного склона «Ново-Переделкино» и улицы Новоорловской, дополнил Загрутдинов.

Также в пятницу глава Депстроя рассказал, что стационарный комплекс скорой помощи больницы Склифосовского начнет работу в этом году.