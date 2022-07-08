МИД: В ЕК заверили, что ситуация с Калининградом решится в ближайшее время

Фото: МИД РФ

Россия продолжает диалог по калининградскому вопросу с Еврокомиссией и Литвой, ситуация должна решиться в ближайшее время. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу, 8 июля.

— Продолжаем диалог с Еврокомиссией и Литвой. Нас заверяют в том, что вопрос должен разрешиться в ближайшее время. Рассчитываем, что в Брюсселе и Вильнюсе будет принято единственно правильное решение, которое обеспечит беспрепятственный транзит в эксклавную часть России, — заявила Захарова.

Она добавила, что «решение проблемы слишком затянулось» — из-за незаконных рестрикций Вильнюса российские экономоператоры несут убытки, поэтому Москва «ожидать до бесконечности» не будет. Захарова подчеркнула, что в отношении Литвы и Евросоюза будут приняты «жесткие меры», если вопрос не решится в ближайшие дни.

7 июля сообщалось, что власти Литвы не согласятся на создание зеленых коридоров для доставки грузов в Калининградскую область. Там добавили, что Вильнюс не предпринимал никаких несогласованных действий в вопросе калининградского транзита. Страна осуществляет санкции Европы, а вся ситуация вокруг транзита — это вопрос европейского регулирования.