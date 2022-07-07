Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Литва не одобрит зеленые коридоры для транзита грузов в Калининград

Антон Махов
В мире
Литва не одобрит зеленые коридоры для транзита грузов в Калининград
Фото: depositphotos

Власти Литвы не согласятся на создание зеленых коридоров для доставки грузов в Калининградскую область. Об этом в четверг, 7 июля, заявила советник президента Литвы Аста Скайсгирите.

— Необходимо не только запрещение транзита грузов из санкционного списка, но и контроль. Поэтому, когда в публичном пространстве кто-то говорит о зеленых коридорах, мы подчеркиваем: не может быть и мысли о том, чтобы Литва не контролировала, что происходит на ее территории, — рассказала она.

Также советник подчеркнула, что Литва не предпринимала никаких несогласованных действий в вопросе калининградского транзита. Страна осуществляет санкции Европы, а вся ситуация вокруг транзита — это вопрос европейского регулирования, рассказала она в эфире радио LRT.

Литовские железные дороги с полуночи 18 июня отменили транзит товаров, которые попадают под санкции Евросоюза. Подобный запрет транзита потребует срочной поставки на паромную линию Усть-Луга — Балтийск новых кораблей.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что при согласии Литвы можно будет построить выделенную дорогу с основной территории России в Калининград.

Калининград Россия Литва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Панцер» капут

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возродить уважение к добросовестному труду

Алексей Комиссаров
Алексей Комиссаров

Игра воспитывает не хуже книги

Алексей Митяев
Алексей Митяев

Самокатам снизят скорость

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Все мнения
О проекте