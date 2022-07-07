Литва не одобрит зеленые коридоры для транзита грузов в Калининград

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Власти Литвы не согласятся на создание зеленых коридоров для доставки грузов в Калининградскую область. Об этом в четверг, 7 июля, заявила советник президента Литвы Аста Скайсгирите.

— Необходимо не только запрещение транзита грузов из санкционного списка, но и контроль. Поэтому, когда в публичном пространстве кто-то говорит о зеленых коридорах, мы подчеркиваем: не может быть и мысли о том, чтобы Литва не контролировала, что происходит на ее территории, — рассказала она.

Также советник подчеркнула, что Литва не предпринимала никаких несогласованных действий в вопросе калининградского транзита. Страна осуществляет санкции Европы, а вся ситуация вокруг транзита — это вопрос европейского регулирования, рассказала она в эфире радио LRT.

Литовские железные дороги с полуночи 18 июня отменили транзит товаров, которые попадают под санкции Евросоюза. Подобный запрет транзита потребует срочной поставки на паромную линию Усть-Луга — Балтийск новых кораблей.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что при согласии Литвы можно будет построить выделенную дорогу с основной территории России в Калининград.