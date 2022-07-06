Алиханов заявил о возможной постройке выделенных трасс в Калининград

Фото: Администрация президента РФ

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что при согласии Литвы можно будет построить выделенную дорогу с основной территории России в Калининград. Такое мнение он выразил в среду, 6 июля.

— У нас ж/д очень много обеспечивает, и нам нужна железнодорожная ветка. Собственно, она уже существует. <...> Можно построить параллельную, например, выделить ее в какое-то отдельное предприятие, — отметил он.

По словам Алиханова, также можно было бы создать автомобильную дорогу, по которой невозможно было бы пересечь территорию Литвы, передает РИА Новости.

Литовские железные дороги с полуночи 18 июня отменили транзит товаров, которые попадают под санкции Евросоюза. Такой запрет транзита потребует срочной поставки на паромную линию Усть-Луга — Балтийск новых судов.

После этого Антон Алиханов заявил, что теперь Литве придется столкнуться с весьма «болезненными» ответными мерами со стороны России.

Политолог Дмитрий Журавлев сообщил «Вечерней Москве», что влияние ЕС на Литву гораздо меньшее, чем влияние США. Чтобы Литва отменила ограничения на транзит грузов из Центральной России в Калининградскую область, необходимо указание от Соединенных Штатов.