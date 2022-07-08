Депутат МГД: Развитие системы гарантийной поддержки бизнеса дает предпринимателям доступ к займам

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Дальнейшее развитие системы гарантийной поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) предоставит предпринимателям доступ к заемным средствам. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

— Сегодня в Москве действует два направления поддержки через Фонд содействия кредитованию малого бизнеса: это предоставление поручительства для тех, у кого недостаточно залога, и субсидирование процентных ставок по кредитам. Спрос среди предпринимателей есть на оба вида поддержки: таким образом компании могут существенно удешевить кредиты и получить необходимые для сохранения оборота или развития средства, — заявила Гусева.

Также она отметила, что в первом полугодии 2022 года многие представители бизнеса были вынуждены сменить поставщиков из-за изменения логистических цепочек.

Гусева рассказала, что в этот период важнее всего было дать возможность предприятиям МСБ продолжить деятельность и обеспечить их оборотными средствами. Так, 85 процентов помощи, которые получили предприниматели, было направлено именно на эти нужды, отметила депутат.

Недавно стало известно, что срок приема заявок на гранты для тестирования новейших изобретений продлили в столице.