Захарова заявила, что Россия жестко ответит ЕС и Литве из-за транзита в Калининград

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия примет жесткие меры в отношении Евросоюза и в частности Литвы, если вопрос с транзитом в Калининград не будет решен в ближайшее время. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в Еврокомиссии утверждают, что ситуация будет решена в ближайшее время. Захарова понадеялась, что Брюссель и Вильнюс примут «единственно правильное решение», так как из-за незаконных санкций Литвы страдают российские экономоператоры.

— Предупреждаем, что, если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, то Россия примет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры, подготовка которых уже завершена. Решение проблемы слишком затянулось, — заявила официальный представитель МИД.

7 июля сообщалось, что власти Литвы не согласятся на создание зеленых коридоров для доставки грузов в Калининградскую область. Там добавили, что Вильнюс не предпринимал никаких несогласованных действий в вопросе калининградского транзита. Страна осуществляет санкции Европы, а вся ситуация вокруг транзита — это вопрос европейского регулирования.