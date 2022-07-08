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Загрутдинов: Скоропомощный стационарный комплекс в больнице имени Буянова готов более чем наполовину

Антон Махов
Город
Загрутдинов: Скоропомощный стационарный комплекс в больнице имени Буянова готов более чем наполовину
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Новый скоропомощный стационарный комплекс на территории больницы имени В. М. Буянова построен на 52 процента. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Сейчас на территории будущего комплекса приступили к устройству кислородопровода. В активной фазе работы по устройству инженерных систем, продолжается черновая и чистовая отделка. Ввод в эксплуатацию планируется в следующем году, — отметил Загрутдинов.

Застройщиком выступает АНО «РСИ». Новый комплекс обладает пропускной способностью до 300 поступающих больных в сутки. Здесь будет современное приемное отделение с особым образом распределенной системой зон для удобства пациентов и больных, отметил глава департамента строительства.

Недавно Загрутдинов рассказал, что новый стационарный комплекс скорой помощи на территории больницы имени Н. В. Склифосовского готов более чем на 80 процентов. Он будет иметь в своем составе шесть разнопрофильных операционных, в том числе — гибридную нейрохирургическую операционную с МРТ и ангиографическую операционную с передвижным КТ.

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