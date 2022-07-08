Александр Козлов: Борьба с нелегальными свалками требует совместной работы регионов

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Борьба со стихийными свалками требует совместной работы регионов России. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщил депутат Московской городской думы Александр Козлов.

— Законопроект, который совместно подготовили Московская городская и областная думы, уже получил поддержку в обеих палатах российского парламента, сегодня за него высказались и сенаторы РФ. Изменения, которые помогут жестко штрафовать тех, кто позволяет себе выкидывать различного рода мусор, игнорируя все правила приличия, безопасности, должны помочь в борьбе за чистоту, порядок, экологию во всех без исключения регионах страны, — пояснил Козлов.

Также он отметил, что каждая нелегальная свалка является угрозой безопасности и здоровью людей через загрязнение почв и водоемов, выделение свалочного газа, а также угрозой животным, птицам и всей природе.

Козлов напомнил, что в соответствии с утвержденным законопроектом за сброс мусора с грузовиков в неположенном месте должностных лиц будут штрафовать на 60–80 тысяч рублей, юридических лиц — на 100–120 тысяч рублей. При злостных нарушениях штрафы увеличиваются и становится возможна конфискация автомобиля.

Недавно стало известно, что в Москве с начала года ликвидировали более 30 мест навалов мусора.