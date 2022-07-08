Глава Минобороны Украины заявил, что численность ВСУ превышает миллион человек

Фото: minre.gov.ua

Численность Вооруженных сил Украины превышает миллион человек. Об этом сообщил министр обороны республики Алексей Резников в пятницу, 8 июля.

— Сегодня более одного миллиона человек в форме обеспечивают деятельность сектора безопасности и обороны, — заявил глава украинского оборонного ведомства.

Так, в состав армии Украины входят до 700 тысяч солдат ВСУ, около 100 тысяч сотрудников национальной полиции, 90 тысяч нацгвардейцев и до 60 тысяч пограничников, передает ТАСС.

До этого Резников заявил, что из-за большого количества потерь среди Вооруженных сил Украины Киев отправляет на фронт необученных молодых солдат, представляющих добровольческие подразделения, которые впоследствии погибают на поле боя. При этом вернувшиеся из зоны боевых действий военнослужащие армии этой страны жалуются на беспорядочные приказы командования и нехватку боеприпасов.

При этом плененный солдат ВСУ рассказал, что украинские военнослужащие, в том числе офицерский состав, массово употребляют амфетамин и марихуану.