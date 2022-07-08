Полиция начала проверку из-за инцидента в районе «Пролетарской»

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Россия, Москва, метро Пролетарская Карта всех событий

Полиция установит детали инцидента в районе станции метро «Пролетарская», где случилась потасовка со стрельбой. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщила пресс-служба Московского главка МВД.

— Полицейскими предварительно установлено, что между двумя группами граждан произошел конфликт, переросший в потасовку. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, сообщений из медицинских учреждений о пострадавших не поступало, — говорится в сообщении.

Недавно в Сети появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, что в конфликте приняли участие не менее 10 человек. Один из них открыл огонь по своим оппонентам.

Сообщение о конфликте между молодыми людьми в 3-м Крутицком переулке поступило в полицию около 15:00, сообщает РИА Новости.

Недавно хулиганы жестоко избили пенсионера в подмосковной электричке за сделанное замечание.

Трое мужчин распивали алкогольные напитки и громко разговаривали в электричке, следовавшей по маршрутку Волоколамск — Москва-Рижская. Им сделали замечание двое других пассажиров, на что те отреагировали агрессивно и начали драку.