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Хулиганы жестоко избили пенсионера в электричке за сделанное замечание

Елена Самойлова
Происшествия
Хулиганы жестоко избили пенсионера в электричке за сделанное замечание
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Хулиганы жестоко избил пенсионера в электричке за сделанное замечание. Об этом в среду, 6 июля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, трое мужчин распивали алкогольные напитки и громко разговаривали в электричке, следовавшей по маршрутку Волоколамск — Москва-Рижская. Им сделали замечание двое других пассажиров, на что те отреагировали агрессивно и начали драку.

Видео: Пресс-центр МВД России

По прибытии поезда на конечную станцию злоумышленники скрылись. Один из пострадавших, пожилой мужчина, госпитализирован — у него диагностированы многочисленные травмы. Второй пассажир не получил серьезных повреждений.

— Сотрудники транспортной полиции установили личности подозреваемых и задержали их в Подмосковье. Выяснилось, что один из фигурантов ранее был неоднократно судим, в том числе, за аналогичное преступление, — сказала Волк. Полицейские на станции Москва-Савеловская задержали группу лиц по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

До этого в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что уволен водитель автобуса, который зажал дверьми руку пассажира.

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