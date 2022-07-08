Россия и США блокировали в ООН проекты резолюций о помощи Сирии

Фото: МИД РФ

Российская делегация в Совете Безопасности ООН в пятницу, 8 июля, наложила вето на ирландско-норвежский проект резолюции о продлении механизма трансграничной помощи Сирии, Соединенные Штаты во время этого же голосования блокировали российское предложение.

— Наша делегация проголосовала против проекта резолюции о продлении механизма трансграничной помощи в Сирии на один год. Выставленный на голосование документ игнорировал интересы Дамаска, который должен быть основным бенефициаром резолюции, — заявил заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский.

Подготовленный Ирландией и Норвегией проект предусматривал продолжение действия механизма на год, то есть до июля 2023 года.

Российская сторона, в свою очередь, предложила продлить действие механизма трансграничной помощи на полгода с возможностью его продления еще на шесть месяцев при выполнении всех договоренностей. На этот раз правом вето воспользовалась американская сторона. Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд пояснила, что российское решение якобы поможет сирийскому режиму, но не людям, так как за полгода наладить стабильные поставки помощи невозможно, передает РБК.

До этого в МИД России заявили, что Москва осуждает регулярные удары Израиля по территории Сирии и требует их прекращения. Боевая авиация Израиля 2 июля выпустила несколько снарядов по объектам в провинции Тартус. В результате атаки ранения получили два мирных жителя, также был причинен серьезный ущерб гражданской инфраструктуре.