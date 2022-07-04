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МИД России осудил авиаудары Израиля по территории Сирии

Антон Махов
В мире
МИД России осудил авиаудары Израиля по территории Сирии
Фото: МИД РФ

Россия осуждает регулярные удары Израиля по территории Сирии и требует их прекращения. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

— В очередной раз подчеркиваем, что продолжающиеся удары Израиля по территории САР категорически неприемлемы. Решительно осуждаем подобные безответственные действия, нарушающие суверенитет Сирии и базовые нормы международного права, и требуем их безусловного прекращения, — говорится в сообщении.

Так, боевая авиация Израиля 2 июля выпустила несколько снарядов по объектам в провинции Тартус. В результате атаки ранения получили два мирных жителя, также был причинен серьезный ущерб гражданской инфраструктуре, отмечается на сайте МИД.

4 июля турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция полагает, что Россия не будет препятствовать проведению военной операции на севере Сирии, однако у Москвы есть разногласия с Анкарой на этот счет. Он добавил, что Анкара не получала от Москвы какой-либо резкой реакции, которая бы относилась к военной операции.

Недавно в Анкаре состоялись переговоры министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу. Встреча министров проходила на фоне сообщений о том, что Россия не одобрила турецкую военную операции на севере Сирии. О том, станет ли Сирия камнем преткновения в отношениях двух стран, «Вечерней Москве» рассказал доцент Института стран Азии и Африки, тюрколог Вячеслав Шлыков.

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