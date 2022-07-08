«Конец цитаты. Повторите строку»: Байден случайно прочитал инструкцию телесуфлера

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Президент США Джо Байден во время своего выступления случайно прочитал инструкции с суфлера вместе с основным текстом.

Американский лидер выступал в Белом доме на тему решения Верховного суда Штатов, отменившего конституционные гарантии права на аборт.

— Конец цитаты. Повторите строку, — сказал Байден, когда цитаты представителей Республиканской партии США на суфлере закончились.

Примечательно, что после этого президент действительно начал повторно произносить высказывания политиков. Выступления Байдена транслировал телеканал CBS News.

Это не первая оговорка американского лидера. Так, 30 июня Байден оговорился и перепутал Швецию со Швейцарией, ведя разговор о расширении Североатлантического альянса (НАТО). 28 июня он назвал в беседе с премьер-министром Испании Педро Санчесом НАТО угрозой. Однако он тут же поправился и уточнил, что имел в виду совместную борьбу членов альянса с угрозами со стороны Востока.

До этого Байден неудачно подшутил над инвалидами. Он призвал паралимпийцев не прыгать во время фотосессии.